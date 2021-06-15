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خبيرة: تثبيت نسبة السكر في الدم يُقلل الميل لتناول الحلويات

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خبيرة: تثبيت نسبة السكر في الدم يُقلل الميل لتناول الحلويات خبيرة: تثبيت نسبة السكر في الدم يُقلل الميل لتناول الحلويات

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خيرة التغذية العلاجية، إن سبب السمنة في الغالب يكون ناتجا عن قلة الحركة، وزيادة الشهية في تناول الطعام، ومع علاج هذه المشكلة من خلال تناول بعض المواد التي تقلل الشهية ينخفض الوزن بشكل ملحوظ.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن خفض الوزن يحول مريض السمنة لإنسان جديد، من خلال تغيير نظام الحياة بشكل كامل، معقبة: «حياة مريض السمنة بعد خفض الوزن ستختلف تمامًا».

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتثبيت الوزن من خلال تثبيت نسبة السكر في الدم، حتى لا يميل مريض السمنة إلى السكريات مرة أخرى.

المصرى اليوم

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