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التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل: خدمة الموظف عند تخصيص قطاعه تعتبر مكملة للتقاعد المبكر

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التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل: خدمة الموظف عند تخصيص قطاعه تعتبر مكملة للتقاعد المبكر التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل: خدمة الموظف عند تخصيص قطاعه تعتبر مكملة للتقاعد المبكر

التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل: خدمة الموظف عند تخصيص قطاعه تعتبر مكملة للتقاعد المبكر

أكد نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في التأمينات الاجتماعية، أنه في حال أن موظفًا حكوميًّا بلغت خدمته 20 سنة، وتم تخصيص قطاعه، بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية لاستحقاق التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين الـ 25 سنة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع برنامج الشارع السعودي على قناة الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي.

يُشار إلى أن البرنامج نجح في كشف تفاصيل ملف التخصيص باستضافة عدد من المسؤولين في الموارد البشرية والمركز الوطني للتخصيص والتأمينات الاجتماعية على مدار يومَين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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