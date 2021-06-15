بدء التسجيل في مراكز الدعم التعليمي الصيفية بتعليم عسير

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دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الطلاب والطالبات للتسجيل في مراكز الدعم التعليمية الصيفية الافتراضية عبر منصة مدرستي لبناء المهارات الأساسية وتعزيز القدرات، وذلك عبر الرابط الآتي https://2u.pw/ShZmS :.

وصرح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني بأن إطلاق هذه البرامج الصيفية يعد دعمًا مباشرًا لبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتعزيزها، وتنمية قدراتهم. فيما سيستمر دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمدة ستة أسابيع، بدءًا من الثالث من ذي القعدة الجاري إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، ومن السادس عشر إلى السادس والعشرين من ذي الحجة المقبل.

وأضاف الجوني: تم تخصيص مدرستين ابتدائية ومتوسطة للبنين، وكذلك مثلهما للبنات؛ كي لا يزيد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة. فيما تركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات المواد المستهدفة، وهي: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقًا للجداول الدراسية المعدة لصفوف المرحلتين كافة، إضافة إلى حضور المعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.