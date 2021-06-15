المملكة تؤكد دعمها لجهود المغرب لإيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء ‏المغربية

★ ★ ★ ★ ★

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة ‏من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان ‏والشعوب المستعمرة المنعقدة اليوم تحت بند الصحراء المغربية، التي ألقاها مندوب المملكة في اللجنة.

وقدم مندوب المملكة تهنئة وفد المملكة لرئيسة مكتب اللجنة الرابعة والنواب المقرر انتخابهم ‏للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا دعم وفد المملكة لجهودهم لإنجاح أعمال ‏اللجنة.‏

وأعرب عن ترحيب المملكة بانعقاد المائدتين المستديرتين بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب ‏الجزائر وموريتانيا والبوليساريو، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج للوصول إلى حل لإنهاء هذا الصراع ‏طويل الأمد.‏

وجدد التشديد على دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في ‏الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب، ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة؛ إذ إن هذه المبادرة حظيت بترحيب ‏مجلس الأمن من خلال القرارات التي صدرت منذ عام 2007م. معربًا عن ترحيب المملكة العربية ‏السعودية بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في دورات لجنة الأربعة والعشرين ‏C24‎‏ ،‏ وكذلك المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف.‏

وقال مندوب المملكة في اللجنة: لقد أسهمت المملكة المغربية الشقيقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ‏الصحراء المغربية في إطار النموذج التنموي الجديد، والإنجازات الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، ‏ولا بد من الإشادة بجهود المملكة المغربية في مكافحة جائحة كوفيد– 19، وتوفير اللقاح لعدد كبير من ‏السكان في الصحراء المغربية. مشيدًا باحترام المملكة المغربية الشقيقة لوقف إطلاق النار في ‏الصحراء المغربية، والعملية السلمية التي قام بها في 13 نوفمبر 2020م لضمان حرية الحركة في معبر ‏الكركرات.‏

وأضاف: تجدد المملكة العربية السعودية تأييدها للإجراءات التي اتخذتها مملكة ‏المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة لمعبر الكركرات.‏

وأكد المندوب في ختام الكلمة دعم المملكة للجهود المبذولة من قِبل المملكة المغربية ‏الشقيقة للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مجددًا التذكير بأهمية التحلي بالحكمة والواقعية ‏وروح التوافق من جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذا النزاع سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ‏في منطقة الساحل. معربًا عن رفض أي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية الشقيقة أو ‏التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.‏