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الجامعة العربية تكشف مصير أزمة سد النهضة في مجلس الأمن

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الجامعة العربية تكشف مصير أزمة سد النهضة في مجلس الأمن الجامعة العربية تكشف مصير أزمة سد النهضة في مجلس الأمن

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قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدي الأمم المتحدة، إن هناك اقتناعًا تامًا بين المجلس الوزاري العربي بضرورة العودة لمجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن هناك توافق عربي تجاه دعم موقف والسودان في أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة «أون إي»، أن هناك متغيرات جديدة في التحرك العربي بملف سد النهضة وعدم دولتي جيبوتي والصومال على قرار الجامعة بالعودة لمجلس الأمن تغير مهم يدعم موقف دولتي المصب.

وأشار إلى أن هناك تزايد من قبل الدول العربية والإفريبة في الاقتناع بالتعنت الإثيوبي في العملية التفاوضية مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة، وتزايد التأييد لوجهة النظر التي تطرحها مصر والسودان.

وتابع: «لن ننكر حق إثيوبيا في التنمية ولكن يجب مراعاة حقوق دولتي المصب وعدم الحاق الضرر بهما والحفاظ على حقوقهما المائية».

وأكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة هذه المرة سيكون مجديا، لافتًا إلى أن مجلس الأمن سيكون بحاجة إلى سماع موقف الإتحاد الإفريقي.

وأضاف أنه سيكون هناك دور كبير في مجلس الأمن للحيلولة دون الوصول إلى مواجهات بين الدول الثلاث في أزمة سد النهضة، مستبعدًا استصدار قرار تحت الفصل السابع ضد إثيوبيا.

المصرى اليوم

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