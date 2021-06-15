أزمة في الاتحاد السكندري بسبب الرباعي الأجنبي

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يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، أزمة قبل مواجهة مصر المقاصة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بسبب صعوبة عودة الرباعي الدولي الأجنبي وهم السوري عمر الميداني، والمهاجم الأوغندي إيمانويل أوكوي والثنائي الجامايكي روماريو وليامز وداميون لوي، قبل مباراة المقاصة، وذلك بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم، خلال الأجندة الدولية.

ويعاني زعيم الثغر من الغيابات في مواجهة المقاصة، حيث سيغيب عن الفريق أحمد نبيل مانجا، بسب إصابته في العضلة الأمامية، بينما يغيب المدافع مصطفى إبراهيم، بسبب إصابته بكسر في الفك، بالاضافة إلى الايفواري رزاق سيسيه، بسبب اصابته في الركبة، وكريم الديب وكريم ممدوح ومحمد أنور، للاصابة بالرباط الصليبي.

يذكز أن الاتحاد سوف يلتقي مع مصر المقاصة، بعد غد الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.