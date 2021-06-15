الفنان معتز حسين: واجهت رفضًا شديدًا من أهلي على التمثيل

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قال الفنان معتز حسين، إنه كان يسعى لدخول معهد الفنون المسرحية أو السينما بعد الثانوية العامة، لكنه واجه رفضا شديدا من أهله في هذا الوقت، وبعد ذلك أصر على حضور كورسات تمثيلية حتى يطور من نفسه ويدخل عالم التمثيل لحبه الشديد في الفن والفنانين.

وتابع «حسين»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، أن أول عمل فني ظهر فيه أمام الشاشة كان مشهد صغير في مسلسل «هبة رجل الغراب» الجزء الأول وهو بطولة إيمي سمير غانم، وكان دوره عبارة عن جملة واحدة فقط.

وأشار إلى أنه شارك في بعض الأعمال الفنية الأخرى مثل مسلسل «سرايا عابدين»، وفيلم «مراتي وزوجتي»، و«الصياد»، و«لعبة إبليس»، و«تحت السيطرة»، إلى جانب المشاركة في بعض الإعلانات التلفزيونية.