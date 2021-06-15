دياب: نسل الأغراب واجه انتقادات على المحتوى.. ومحمد سامي ناجح ومش محتاج أطبل لحد

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قال الفنان دياب، أن مسلسل «نسل الاغراب» حقق نجاح كبير خلال دراما رمضان الماضي، مشيرا إلى أن العمل واجه عدد كبير من الانتقادات على محتوى المسلسل في نهاية شهر رمضان المنقضي، موضحا أنه لا يهتم لنقطة كون مخرج العمل هو مؤلفه قائلا: «سامي ألف وأخرج (البرنس) العام الماضي وحقق نجاح كبير».

لافتا إلى أن نجاح الأعمال الفنية لا يقاس بنسبة المشاهدات ولكن يقاس بجودة المحتوى« فذلك حق لكل المشاهدين بعيدا عن نسب المشاهدة».

وأضاف دياب، خلال مشاركته بغرفة نقاشية على «clubhouse» في نادي «اخترنا لك» أدارتها الكاتبة إيمان سراج وشارك فيها الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن والناقد عبدالله غلوش، والصحفي الكبير محمد فتحي، قائلا: «لا نستطيع أن نقول أن مسلسل “نسل الأغراب” لم ينجح جماهيريا، فالمسلسل بالفعل حقق نسبة مشاهدة عالية جدا لكن كون وجود عدد كبير من الانتقادات على محتوى المسلسل أو على جودته فذلك حق لكل المشاهدين بعيدا عن نسب المشاهدة».

وعن ساله عن المخرج محمد سامي رد: «لا ألتفت لنقطة كون مخرج العمل هو مؤلفه فالفيصل في النهاية هو العمل نفسه ومحمد سامي ألف وأخرج (البرنس) العام الماضي وحقق نجاح كبير، أنا مش محتاج أطبل لحد لأن شغلي وشطارتي هما الفيصل في شغلتي فقط».

واختتم: «في رأيي جودة العمل ليس لها علاقة بنجاحه، بمعنى أنه هناك أعمال كانت جودتها ومحتواها ليسوا بالمستوى المناسب لكن حققوا نجاح كبير جدا».

يذكر أن آخر أعمال الفنان دياب، مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وفردوس عبدالحميد ومي عمر ونجلاء بدر ودياب وأحمد مالك وريم سامي وهدير عبدالناصر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.