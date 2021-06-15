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"الحج": يمكن إضافة المرافقين بباقة الخدمات في المرحلة الثانية شريطة إتمامهم التسجيل

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"الحج": يمكن إضافة المرافقين بباقة الخدمات في المرحلة الثانية شريطة إتمامهم التسجيل "الحج": يمكن إضافة المرافقين بباقة الخدمات في المرحلة الثانية شريطة إتمامهم التسجيل
شددت على ضرورة أن تكون حالة الراغبين في أداء المناسك خالية من الأمراض المزمنة

أكدت وزارة الحج ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه لا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في طلب التسجيل للحج نفسه.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد حول إمكانية إضافة أحد من أفراد العائلة عند التسجيل للحج عن طريق البوابة الإلكترونية؛ لتجيب وزارة الحج ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين قائلةً : "‎‎تسجيل رغبة الحج تتم فرديًا ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في طلب التسجيل نفسه، ويمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد بدأت الأحد الماضي عبر البوابة الإلكترونية باستقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ والذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13 من ذي القعدة 1442هـ.

وتقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.

وشدّدت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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