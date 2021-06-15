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محافظ خليص يفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"

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محافظ خليص يفعّل حملة

فعل محافظ خليص عبدالله بن جلوي الأبيرقي حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً ) بالمحافظة بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص الشيخ عمر بن حامد سندي.

وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند دشن حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية.

من جهته أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري، على ضرورة تفعيل برامج الحملة مع الجهات الحكومية والأهلية وذلك بنشر الرسائل الوقائية والتوعوية للحملة على أوسع نطاق.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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