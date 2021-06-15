استشاري أمراض الذكورة: 60% من مشاكل تأخر الإنجاب سببها الزوج

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قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن هناك نسبة كبيرة من أطباء النساء والتوليد تتغاضى عن إجراء تحاليل السائل المنوي في مراكز الحقن المجهري، وهذا أمر خطير للغاية، خاصة وأن إجراء تحليل السائل المنوي في المعامل العادية لا يُظهر أي شيء سوى عدد الحيوانات المنوية.

وأضاف «الفقي»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء أن 60% من مشاكل تأخر الإنجاب سببها الزوج، وليس المرأة مثلما يعتقد البعض.

وأضاف أن تحليل السائل المنوي في مراكز الخصوبة يوضح العدد وحركة الصحيحة للحيوانات المنوية، وبالتالي نكتشف سبب تأخر الإنجاب إذا كان الزوج هو السبب.