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أسامة العبد: غياب الوعي يعري مفاهيم «الأخوة والوحدة» ويعرض المجتمع للعنف والشتات

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أسامة العبد: غياب الوعي يعري مفاهيم «الأخوة والوحدة» ويعرض المجتمع للعنف والشتات أسامة العبد: غياب الوعي يعري مفاهيم «الأخوة والوحدة» ويعرض المجتمع للعنف والشتات

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أكد الدكتور أسامة العبدوكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حثت على أهمية الوعي والإدراك بين الناس، مشددا على أن الهدف هو الوعي بالمخاطر التي كرم الله بها الإنسان لكي يميز بين الخير والشر والحق والباطل.

وقال العبدخلال مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات اللحظة الراهنة»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على مدار 3 أيام، إن صحة الفهم وسلامة العقد من أعظم نعم الله على عباده، معتبرا أن الإنسان الواعي هو ذلك الشخص الذي يفسر الأحداث وينظر إليها من منظور عام وخاص.

واضاف العبدأن الوعي يزيد من وينمي الإيجابية لأنه يساعد على فهم الاشياء الجيدة والتركيز عليها للحفاظ على السلوك الإيجابي تواصلا حقيقا سلميًا.

وواصل الوعي قضية مهمة وشديدة الأهمية، لانه في حال غيايها يتفكك المجتمع والوحدة بين أبناء الوطن الواحد وتتعرى الإخوة والوحدة ويكون المجتمع معرضا للعنف والشتات.

وشدد أن الوعي قضية مهمه لتفادي الوقوع في الإخطاء التي لا يمكن إصلاحها، قائلا «بصفتي رجل ازهري تربيت على الوسطية والاعتدال حث القرآن على الوعي والإدراك

وأضاف :«صحة الفهم من أعظم نعم الله على عباده، ويجب أن نحافط على التكافل أيضا، ودفع المسافد، والاضرار المادية والمعنوية».

ولفت العبد«الوعى بداية النور الحقيقي للأمه وأعداء الامة يحاربون الأمه في وعيها خاصة وأن الوعى بقيمة الوطن وحقوقة يجعل الإنسان يقف كحائط صد لمن يحاول أن يهدم أو يخر في جنبات الوطن».

المصرى اليوم

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