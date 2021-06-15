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شركة «إيني» الإيطالية: لا تغيير في الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر

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شركة «إيني» الإيطالية: لا تغيير في الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر شركة «إيني» الإيطالية: لا تغيير في الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر

كشفت مجموعة «إيني» الإيطالية، الثلاثاء، حقيقة حدوث تغيير في الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز في .

ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم إيني قوله: «تؤكد إيني أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز تبقى بدون تغيير عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.«

جاء هذا التصريح بعد تقرير صحفي، ذكر أن الطاقة الإنتاجية غير مستدامة بسبب مشاكل تتعلق بضغط المياه، بحسب الوكالة.

وحقل ظهر التابع لشركة إيني الإيطالية العملاقة، ويحتوى على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفقا للتقديرات، أكبر حقل تم اكتشافه على الإطلاق في البحر المتوسط. وبدأ الحقل الإنتاج في أواخر عام 2017.

وتشير تقارير إلى أن إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز المصري ظهر بلغ نحو 10.6 مليار دولار، حتى شهر مايو الماضي.

المصرى اليوم

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