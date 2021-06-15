أخبار عاجلة

إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد -
"ابن فرحان" يعقد لقاءً رسمياً مع وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي -
أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة -
أحمد سامي يعالج أخطاء لاعبي سموحة قبل مواجهة الأهلي في الدوري -
مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق -
صرف 500 جنيه للعاملين بجامعة الأقصر بمناسبة عيد الأضحى -
محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي -
بيراميدز تقيل أروابارينا قبل مواجهة الأهلي -
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات  -
750 ألف إصابة بكورونا سُجلت في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات

Print
الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات كأس العالم الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات

الإمارات تهزم فيتنام وتخطف بطاقة التأهل للدور النهائي لتصفيات كأس العالم

تربع منتخب الإمارات على الصدارة بعد فوزه على فيتنام 3-2 يوم الثلاثاء على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا فوز ماليزيا على تايلاند 1-0 على ملعب آل مكتوم في دبي.

وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة واحدة لإندونيسيا.


وبهذا الفوز الثمين حصل الإماراتي على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات ، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نتائج طيبة للجمباز الفني ببطولة كأس العالم فى قطر

نتائج طيبة للجمباز الفني ببطولة كأس العالم فى قطر

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر

نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر