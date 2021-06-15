"التجارة" تشهِّر بفرع شركة باعت مواد غذائية فاسدة

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شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة، تختص بتجارة المواد الغذائية بمكة المكرمة؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وبيع مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد فرع الشركة متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفِرق الرقابية لوزارة التجارة بلاغ مستهلك عن وجود حشرات داخل عبوات منتج (مكرونة). وبمباشرة البلاغ تم ضبط ومصادرة 25 عبوة من المنتج نفسه، وإحالة مخالفة المنشأة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

هذا، وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.