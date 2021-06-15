«تنمية المشروعات» يعتمد 150 دراسة جدوى استرشادية لمشروعات صغيرة بقرى «حياة كريمة»

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز أعدّ 150 دراسة جدوى استرشادية لـ«مشروعات صغيرة» يمكن تنفيذها في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أوضحت «جامع» أن دراسات الجدوى – التي باتت جهزة – تمّت بناءًا على دراسات ميدانية أجراها الجهاز، للوقوف عن المقومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة فى 1500 قرية تشملها المبادرة حياة كريمة.

أكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هذه الدراسات تُعتبر كمرحلة أولى، إذ يقوم خبراء الجهاز باستكمال إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة؛ مما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للريف المصرى.

وأكدت «جامع» أن هذه الدراسات تتضمن أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات، وأنه تم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة» واحتياجات المواطنين فيها وذلك لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.

ودعت «جامع»، الشباب والمواطنين أبناء هذه المحافظات للتوجه لأفرع الجهاز بمختلف المحافظات للاطلاع على هذه الدراسات والاستفادة منها والتعرف على وسائل التمويل المختلفة المتاحة من خلال الجهاز والدورات التدريبية التي تساعدهم على البدء في مشروعاتهم الجديدة وأضافت أنه يمكن للمواطنين التعرف على أماكن أفرع الجهاز في هذه المحافظات عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16733.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات يرأس لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات، وهى أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة».