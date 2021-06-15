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البترول : تحديث القطاع لزيادة الكفاءة والفاعلية وتخفيض النفقات

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البترول : تحديث القطاع لزيادة الكفاءة والفاعلية وتخفيض النفقات البترول : تحديث القطاع لزيادة الكفاءة والفاعلية وتخفيض النفقات

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة إيمرسون العالمية ضم فيديا رامناث رئيسة الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية في تطبيق منظومة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات بالمشروعات البترولية.
وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول مهتم بالإسراع في تطبيق التحول الرقمى والاستفادة من التطور التكنولوجى في تحقيق أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لزيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء وسرعة الانجاز بالتوازي مع خفض النفقات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجية لكفاءة التشغيل والتحكم الآلى بالمشروعات والتي لشركة إيمرسون خبرات واسعة فيها خاصة بصناعة البترول والغاز ، مشيراً إلى أن الفرص مهيأة لنجاح هذا التعاون مع وجود أنشطة متنوعة بصناعة البترول المصرية وكفاءات قادرة علي مواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجالات الصناعة.
وتم خلال اللقاء استعراض امكانيات الشركة وخبراتها في وجهودها الحالية في عدد من الأنشطة تشمل مشروعات مستودعات التخزين ومحطات الوقود ، كما تم بحث المجالات المقترحة للتعاون بين الجانبين في اطار خطط التحول الرقمي وتحديث انظمة السلامة واقامة المشروعات البترولية الجديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتخزين.
ومن جانبها أكدت رئيسة شركة إيمرسون اعتزاز شركتها بالعمل في مصر منذ ما يقرب من ١٠ سنوات ، وأن مصر تشهد حالياً خطوات جادة للتحول الرقمى ، مضيفة أن الشركة تولى أهمية كبيرة لقطاع البترول والغاز.
حضر اللقاء أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

المصرى اليوم

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