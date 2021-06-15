إحباط تهريب مستلزمات سجائر إلكترونية بمطار القاهرة: «كان بداخلها ماريجوانا وحشيش»

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة، الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب تهريب ساعتين ثمينتين وعدد من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا والحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة طائرة الخطوط البريطانية القادمة من لندن استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل الحقيبة الهاندباج الخاصة بالراكب .

وبالعرض على أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك بتكليف لجنة مكونة من سامي نبيل وعمرو عبدالعزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ومحمود سعيد جوهر مدير الحركة بفتيش حقائب الراكب بدقة فتبين وجود ساعتين ماركة رولكس باهظتي الثمن و13 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية وأخري على شكل ولاعة بداخلهم سائل الماريجوانا والحشيش المخدر وعبوات بلاستيكية بداخلها نبات الماريجوانا على شكل سجائر .

قرر أحمد سعد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 63 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة فيما يخص المضبوطات من المخدرات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.