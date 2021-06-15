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28 مليــار دولار صادرات الي التجمعات العربية عام 2020

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28 مليــار دولار صادرات مصر الي التجمعات العربية عام 2020 28 مليــار دولار صادرات الي التجمعات العربية عام 2020

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اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع صادرات الي التجمعات الحرة العربية عام 2020 .
وبلغت إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 28 مليــار دولار عام 2020 مقابـل 30 مليار دولار عـام 2019 بنسبة انخفاض قـدره 6.4٪. وتتضمن التجمعات تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية ومنه يتضح،

وجاءت صــادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيـث بلغـت قيمتهـا 9.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 10.1مليار دولار عــام 2019 بنسبــة انخفاض قدره 3.5٪، يليهـا تجمع الأسكـوا حيث بلغ إجمالى قيمــة الصـادرات 8 مليــار دولار عام 2020 مقابـل 8.4 مليـار دولار عــام 2019 بنسبـة انخفاض قدره 4.1٪.

وجاءت فى المرتبـة الأخيـرة مجموعــة الكوميسا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 2 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8.2٪، وبلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 29.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 34.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 13.3%، وجـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة، حيـث بلغـت قيمتها 9.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 11.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 17.4٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلغ إجمالى قيمـة الواردات 8.3 مليــار دولار عـام 2020 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 10.7٪ .

وجـاءت فى المرتبـة الأخيرة تجمـع الساحل والصحراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 15.3٪.

وبالنسبة للتجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لا تتضمن مصر وهى تجمع الإتحاد الاوروبي، تجمع الافتا ، تجمع النافتا ، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور ومنه يتضح، أن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 10.5 مليار دولار عام 2020 مقابل 13.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 20.7٪، وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 7.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 9.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 23.9٪، يليهــا تجمـع النافتــا حيـث بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 2.3 مليـار دولار عـام 2020 مقابــل 3.0 مليـــار دولار عــام 2019 بنسبـة انخفـاض قــدره 21.6٪، وجـــاءت فى المرتبــة الأخــيرة مجموعــة تجمـع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 150.2 مليون دولار عــام 2020 مقابـل 37.6 مليون دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 299.5٪.

وبلـغ إجمالــى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 33.1 مليار دولار عام 2020 مقابـــل 35.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 6.7٪، وجاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 19.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 20.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8.0%، يليها النافتا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 5.4 مليـار دولار عام 2020 مقابل 5.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 2.2٪، وجاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمة الواردات 1.3 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 13.8٪.

المصرى اليوم

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