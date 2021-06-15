5 منتجات ليس لها مثيل اوغندا تصدرها لمصر .... تعرف عليها

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أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأوغندية مبادرة لدعم الشركات الأوغندية في تصدير منتجاتها من مدخلات الإنتاج التى لا يوجد بديل محلي مصري لها مثل (زبدة وحبوب الشيا - الشاى – القهوة - الأفوكادوا - الأناناس) حيث تستخدم تلك المنتجات كمدخلات أولية للصناعات الغذائية وصناعة منتجات التجميل في مصر بهدف تنمية التجارة البينية بين البلدين، وهو الأمر الذى لاقي قبول واستحسان مجتمع الأعمال الأوغندي.

وأشار المجلس في بيان له اليوم إلى أنه قام بإيفاد بعثة تجارية من 14شركة من الشركات أعضاء المجلس إلى أوغندا خلال الفترة من 31 مايو - 3 يونيو الحالي بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والمكتب التجاري المصري في أوغندا وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الأوغندية ، وذلك إطار جهوده لتنمية الصادرات إلى مختلف الأسواق العالمية ومن بينها الأسواق الافريقية نظرا لأهميتها السياسية والاقتصادية.

وتشير البيانات الي ان صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أوغندا في 2020 بلغت 18.2 مليون دولار بنسبة نمو 16% مقارنة بصادرات عام 2019 من إجمالي صادرات غذائية مصرية بلغت 3.2مليار دولار في 2020، كما بلغت صادرات الربع الأول من ۲۰۲۱ حوالي 4.1 مليون دولار، وتعد أهم السلع الغذائية المصدرة هي السكر، المكرونة، الخمائر، الأغذية المحضرة للحيوان، شيكولاتة، بطاطس مصنعة، محضرات أساسها الحبوب، زيوت الطعام، منتجات المطاحن، صلصة الطماطم، العصائر، المربی، الحلوى الجافة وغيرها من المنتجات، وتأتي أوغندا في المرتبة 41 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في ۲۰۲۰ وفقا لبيانات تريد ماب التابع لمركز التجارة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة فإن إجمالي واردات أوغندا في عام 2020 في كافة السلع بلغت

8.3 مليار دولار، وأهم الدول المصدرة الصين بقيمة 1.3 مليار دولار، الهند بقيمة 960 مليون دولار، كينيا بقيمة 773 مليون دولار، تنزانيا

بقيمة 743 مليون دولار، الامارات بقيمة 500 مليون دولار، وتأتي مصر في المركز التاسع عشر في قائمة اهم الدول المصدرة إلى اوغندا في 2020.

