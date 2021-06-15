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«رودريجيز» يفتح النار على مدرب كولومبيا

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«رودريجيز» يفتح النار على مدرب كولومبيا «رودريجيز» يفتح النار على مدرب كولومبيا

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اتهم الكولومبى خاميس رودريجيز، لاعب إيفرتون الإنجليزى، الجهاز الفنى لمنتخب بلاده، بقيادة رينالدو رويدا، بعدم احترامه حين لم يضمه لقائمة «لوس كافيتيروس» التى ستخوض كوبا أمريكا.

وفى حوار على «إنستجرام لايف»، قال لاعب الوسط، البالغ من العمر 29 عامًا: «لم أكن فى حالة سيئة، كنت فى حالة بدنية تسمح لى بخوض كوبا أمريكا لكنه قرار الجهاز الفنى. لا أتفق معه لأنهم لم يحترمونى».

وأضاف لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ سابقًا: «الأمر مختلف إذا قال لى أحدهم: لن أستدعيك لأنك لا تعجبنى كلاعب. إذا كان الأمر كذلك سأغلق فمى وأرحل».

وفى 30 مايو الماضى، صرح رويدا بأنه لم يستدع خاميس لمباراتى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 فى قطر، أمام بيرو والأرجنتين، وكذلك لكوبا أمريكا، من أجل العناية به ولكى يستكمل عملية تعافيه البدنية «كما يجب».

وأوضح المدرب وقتها: «قلت لخاميس إننى اتخذت قرار استبعاده من القائمة حتى يستكمل عملية تعافيه كما ينبغى» بعد موسم تعرض فيه لاعب الوسط للعديد من الإصابات.

وأبدى خاميس وقتها شعوره بالإحباط تجاه قرار رويدا، وأكد أنه استكمل عملية تعافيه وبات فى حالة بدنية تسمح له باللعب.

وردًا على سؤال حول إمكانية عودته لريال مدريد بعدما تولى الإيطالى كارلو أنشيلوتى تدريب الفريق الملكى، أكد لاعب الوسط: «لا أعتقد، كانت هذه مرحلة وانتهت».

المصرى اليوم

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