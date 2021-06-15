محافظ بني سويف يطالب بخطة عمل متكاملة وجدول زمني لمناهضة ختان الإناث

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شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات اللقاء التشاوري الذي عقده فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف،بشأن الإعلان عن البيان الإعلامي المشترك لمواصلة جهود الحملة القومية«احميها من الختان»،والتي تم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية بتوجيهات وتحت رعاية القيادة السياسية، والتي يتم تنفيذها من بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث.

وشهدت الفعاليات حضور كل من: بلال حبش نائب المحافظ، وممثل عن مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، شيماء كرم مسؤول خط جدة الطفل ومدير وحدة شؤون المرأة وممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والأستاذة احسان أبوزيد وكيل وزرة التضامن، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، في حضور أعضاء المجلس القومي للمرأة.

وطالب المحافظ بإعداد خطة متكاملة يشترك في صياغة أهدافها وخطوات تنفيذها والجدول الزمني، الجهات المعنية والمعاونة، وعن طريق ورش عمل نقاشية للوصول للأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مؤكدا على أهمية وضع محددات للخطة وأن يكون تنفيذها عن طريق استثمار توجه الدولة والقانون، وتحديد الحوافز المتاحة التي تشجع على الاقتناع بأن الختان يعد جريمة في حق الأنثى، مؤكدا على أن ذلك يعد من الحفاظ على حقوق المرأة التي تحظى باهتمام من القيادة السياسية.

وطالب محافظ بني سويف الأوقاف وكذلك الكنيسة بإعداد بيان عبارة عن سؤال وإجابة، لنشر التوعية بين المواطنين والإجابة عن كافة التساؤلات والشبهات، بجانب تكليفه لمسئولي الإعلام بالمحافظة بنشر كافة أخبار الحملة وكذا النشرات والفيديوهات التوعوية، وأن يتم إتاحة كافة الصفحات الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مؤكدا على أهمية دور الإعلام بكافة وسائله، والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية في كل قرية، وموجها بمشاركة فاعلة من شباب مبادرة تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري للشباب، وكذا قصور الثقافة وغيرها.

كما شدد المحافظ على أهمية تفعيل الخطوط الساخنة، وإطلاق نافذة على الواتس آب لتفعيل دور الإبلاغ عن المخالفين سواء من الأطباء الذين يقومون بهذه العملية المشينة، لاتخاذ الإجراءات التي أقرها القانون ضدهم، مؤكدا على أنه لن يتوانى في إحالة أية مخالفة في هذا الشأن للنيابة العامة.

وأشار نائب المحافظ بلال حبش إلى تكليف المحافظ له بالإشراف على منظومة عمل المبادرة لتحقيق أكبر استفادة منها، في اطار القضاء على تلك الظاهرة، مع متابعة الخطط العاجلة والآجلة، وكذا الأجندة التوعوية المنفذة من خلال كافة الأطراف المعنية أو ذات الصلة، بهدف خلق رأي عام مستنير يتفهم كافة الأبعاد السلبية لظاهرة الختان، والسعى الحثيث نحو تكوين قناعات ثابتة وراسخة تؤمن بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة المصرية خاصة في ظل الدعم والاهتمام التي مازالت تحظي به المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمراة أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع خطة عمل تستهدف محاربة ظاهرة الختان من خلال مشاركة كافة الجهات التنفيذية مع بعضها البعض للخروج بأفضل النتائج المستهدفة والتصدي لكافة أشكال العنف والقهر النفسي والبدني التي قد تتعرض لها المرأة ،حيث تم استعراض الملاحظات التي رصدها الفرع أثناء تنفيذ الحملات على أرض الواقع والحلول المقترحة لمواجهة الممارسات والقضاء عليها والمسؤوليات التي يمكن أن تضطلع بها كل مؤسسة وضمها إلى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأضافت «نرمين»أن الفرع قد أطلق،حملة طرق أبواب بعنوان «احميها من الختان»،لنشر الرسائل القانونية بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، بمشاركة أعضاء فرع المجلس القومي ببني سويف والمتطوعين والرائدات الريفيات المتدربات على رسائل الحملة، والتي سبقها تدريب للمشاركات في الحملة،وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلسين القومي للمرأة والأمومة والطفولة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.