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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء إلى الأحد 20 يونيو

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء إلى الأحد 20 يونيو حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء إلى الأحد 20 يونيو

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 15 يونيو إلى الأحد 20 يونيو 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار لعى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 15 يونيو إلى الأحد 20 يونيو 2021.

- حالة الطقس الثلاثاء 15 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

- حالة الطقس الأربعاء 16 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة.

- حالة الطقس الخميس 17 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة.

- حالة الطقس الجمعة 18 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة.

- حالة الطقس السبت 19 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الأحد 20 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 35 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 15 يونيو إلى الأحد 20 يونيو 2021.

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المصرى اليوم

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