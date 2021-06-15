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بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في انقلاب ملاكي على صحراوي بني سويف

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بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في انقلاب ملاكي على صحراوي بني سويف بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في انقلاب ملاكي على صحراوي بني سويف

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور بحوالي 10 كم اتجاه المنيا بنطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقى بعد نفق سنور بحوالي 10 كم اتجاه المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع السيدة منى أحمد حمدالله 58 سنة، والمصابون هم: محمد احمد حمدالله 35 سنة مصابا بنزيف بالمخ مابعد الارتجاج، محمد كريم أحمد 6سنوات مصابا باشتباه مابعد الارتجاج وكريم أحمد محمد حمدالله 35 سنة، مصاباً بنزيف بالمخ واشتباه مابعد الارتجاج وحميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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