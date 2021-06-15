بعد أسبوعين.. موعد تنفيذ حكم إعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي بقرار من الداخلية (التفاصيل)

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أيدت محكمة النقض، الاثنين، أحكام محكمة جنايات القاهرة بتنفيذ حكم الإعدام على 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض رابعة»، بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي و10 آخرين، فيما خففت أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد لـ31 شخصا منهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان.

وطبقا لنص المادة 155 من دستور سنة 2014، فإنه في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام يحق لرئيس البلاد، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وطبقا للمادة نفسها في حالة لم يصدر عفو رئاسي في القضية خلال 14 يوما، تقوم وزارة الداخلية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات القاهرة ووجهت اليهم ارتكاب عدة جرائم في الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013، وقالت إن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص في محيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يعرض السلم والأمن العام في الدولة للخطر.

وأوضحت أن المتهمين قاموا بترويع وتخويف المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لأفكارهم السياسية، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى ارتكاب أعمال التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر.