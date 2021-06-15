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سيف زاهر يكشف خبر سار للزمالك بشأن أزمة فرجاني ساسي

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سيف زاهر يكشف خبر سار للزمالك بشأن أزمة فرجاني ساسي سيف زاهر يكشف خبر سار للزمالك بشأن أزمة فرجاني ساسي

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن خبر سار لنادي ، بشأن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي، مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية :«نادي الزمالك أرسل شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القم، في الأيام الماضية، للتأكيد على أن عقد فرجاني ساسي، مستمر مع الفريق لنهاية الموسم وليس حتى نهاية يونيو الجاري، كما يزعم اللاعب».

وأضاف :«تحدثت مع مسؤولي الزمالك، وأكدوا لي أن موقف الزمالك، سليم 100%، عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري»، مضيفًا :«اتحاد الكرة، أكد أنه لن يرسل البطاقة الدولية للنادي الجديد الذي سينضم له اللاعب».

وأوضح :«يجب على فرجاني ساسي، أن يعود إلى واستكمال الموسم مع نادي الزمالك، ثم ينتقل إلى ناديه الجيد» مضيفًا :«يجب أيضًا على النادي الأبيض، أن يدفع جميع المستحقات المتأخرة للاعب، حتى لا يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي».

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