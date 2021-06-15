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الأرجنتين ضد تشيلي .. هدف خرافي من ميسي «»

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الأرجنتين ضد تشيلي .. هدف خرافي من ميسي «فيديو» الأرجنتين ضد تشيلي .. هدف خرافي من ميسي «»

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تمكن ليونيل ميسي من تسجيل هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في مرمى تشيلي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

وأحرز ميسي الهدف بطريقة رائعة حيث استغل الضربة الحرة المباشرة ووضعها في المرمى بشكل مميز.

وسيطر منتخب الأرجنتين على معظم مجريات اللعب خلال الشوط الأول وسط تراجع كبير من لاعبي منتخب تشيلي والاكتفاء على الهجمات المرتدة السريعة.

وكان ليونيل ميسي قد أكد في وقت سابق على أهمية بطولة كوبا أمريكا الحالية في تحقيق إنجازي قاري مميز يضاف إلى مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين.

المصرى اليوم

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