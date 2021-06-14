أخبار عاجلة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين -
إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض -
"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني -
1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً -
الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع -
خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر -
"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪ -
أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11% -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعثة الرجاء تصل القاهرة الجمعة استعداداً لمواجهة بيراميدز

Print
بعثة الرجاء تصل القاهرة الجمعة استعداداً لمواجهة بيراميدز بعثة الرجاء تصل القاهرة الجمعة استعداداً لمواجهة بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادي الرجاء المغربي، موعد وصول بعثة الفريق للقاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، على أرض ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية، و اكد مسؤولى نادى الرجاء وصلهم للقاهرة يوم الجمعه المقبل، فى تمام الساعة الثانية ظهراً .

ورتبت إدارة النادي جميع الأمور الخاصة باستقبال البعثة حيث سيكون في استقبالها بالمطار وفد من بيراميدز لإنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة.

ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربي في التاسعة من مساء يوم الأحد 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«استادات» تهنئ الأهلي: لاعبين أصروا على إسعاد جماهيرهم

«استادات» تهنئ الأهلي: لاعبين أصروا على إسعاد جماهيرهم

وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة استاد القاهرة المشروعات الاستثمارية والإنشاءات الجديدة

وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة استاد القاهرة المشروعات الاستثمارية والإنشاءات الجديدة

كارتيرون يشيد بأرضيه ستاد السويس الجديد

كارتيرون يشيد بأرضيه ستاد السويس الجديد

قبل مواجهة الترجي .. إصابة نجم الأهلي في المران باستاد رادس

قبل مواجهة الترجي .. إصابة نجم الأهلي في المران باستاد رادس