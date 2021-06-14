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محافظ الإسكندرية يناشد جمعيات ذوي الهمم التقدم للحصول على زيارات مجانية للشواطئ

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محافظ الإسكندرية يناشد جمعيات ذوي الهمم التقدم للحصول على زيارات مجانية للشواطئ محافظ الإسكندرية يناشد جمعيات ذوي الهمم التقدم للحصول على زيارات مجانية للشواطئ

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة خصصت 7 شواطئ على الكورنيش لكي يكون سعر الدخول بها 5 جنيهات فقط للفرد، موضحًا: «أي جمعية خيرية لذوي الهمم على مستوى الجمهورية تريد أن تزور هذه الشواطئ يمكنها مراسلتنا لإبلاغنا بالعدد والموعد وسوف نجهز لها إحدى هذه الشواطئ أو أي مكان آخر ولن تدفع مقابل».

أضاف الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: «خصصنا 2 كابينة على شاطئ ستانلي لذوي القدرات الخاصة، أما شاطئ النخيل مازال مغلقا بقرار من النيابة العامة، كما تم توقيع بروتوكول مع جمعية 6 أكتوبر واستلمت الشاطئ وتعهدت بصيانته وإصلاح الشاطئ بالكامل».

تابع محافظ الإسكندرية: «الإصلاح مكلف وأعتقد أنه قد يصل إلى 50 مليون جنيه لكي نسمح بالنزول به، لكن الجمعية وعدتنا بأنها ستنسق مع شركة المقاولون العرب بعمل حواجز تسمح بنزول المواطنين، فهو شاطئ طويل ومن أهم الشواطئ في منطقة العجمي».

وأردف محافظ الإسكندرية: «الجمعية بدأت في بناء سور لمنع تسلل المواطنين إلى البحر في فترة الليل، وأي مساهمة من جانب رجال الأعمال في هذا الإطار نحن جاهزون لها، لأن الجمعية مسؤولة مسؤولة كاملة عن الشواطئ بما في ذلك المنقذين».

المصرى اليوم

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