استشاري: معظم الأعضاء الحيوية صالحة إذا تم أخذها في الوقت المناسب

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قال الدكتور محمود طلعت، استشاري زراعة الكبد، إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة موجود في دول عربية وغير عربية، منوها بأنه لا يمكن أخذ عضو من جسم الإنسان بعد وفاته إلا بموافقته.

وأوضح الدكتور محمود طلعت، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن معظم الأعضاء الحيوية صالحة إذا تم أخذها في الوقت المناسب، ما عدا المخ، مشيرا إلى أن المشكلة الطبية هي تشخيص الحالة بعد وفاتها، وهذا يحتاج إلى منظومة طبية متكاملة.

وأضاف أن الرحم ليس ضروريا للحياة، ويمكن أن يعيش الإنسان بدونهم، لافتاً إلى أن القرنية ليست عضو بينما هي نسيج.

وأشار استشاري زراعة الكبد، إلى أن هناك أرقام وإحصاءات خاصة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، موضحا أنه ينقصنا التنظيم بوزارة الصحة، للحفاظ على أعضاء المتوفي.