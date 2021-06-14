بعد العثور عليها ملقاة بالمستشفى.. تجديد حبس ممرض بسفاجا في اختفاء أمبولات تخدير عهدته

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة سفاجا بالبحر الأحمر تجديد حبس ممرض بمستشفى سفاجا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أمبولات التخدير والتي تمثل العهده الخاصة بطاقم التمريض الجراحي بالمستشفي.

فيما شهدت المستشفى أمس الإثنين، مفاجاة بالعثور على الأمبولات المختفية ملقاة أمام قسم وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، بعد نحو ٥ أيام من البلاغ، وتم اخطار الأجهزة الأمنية والنيابة بالواقعة.

كانت نيابة سفاجا بالبحر الأحمر قد قررت حبس ممرض ٤ ايام على ذمة التحقيقات في اختفاء أمبولات طبية مخدرة بمستشفى سفاجا العام، وقررت النيابة إخلاء سبيل ممرضتين من نفس المستشفي بضمان محل إقامتهما.

كانت أجهزة الأمن بسفاجا قد تلقت بلاغ من إدارة مستشفى سفاجا، يؤكد اختفاء امبولات طبية مخدرة وتم إحالة ممرضتين وممرض للنيابة العامة والتي أمرت بإخلاء سبيل ممرضتي بناء على تحريات مباحث الأموال العامة وحبس ممرض يدعي أ ع ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مستشفى سفاجا العام شهدت اختفاء علبة امبولات طبية خاصة بالتخدير بالعمليات واخطرت الدكتورة حنان حسن احمد، مدير المستشفى العام بسفاجا الاحهزة الامنية التي احالت الواقعة للنيابة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.