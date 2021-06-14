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يقرر رحيل المثلوثي والتعاقد مع هذا اللاعب

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الزمالك يقرر رحيل المثلوثي والتعاقد مع هذا اللاعب يقرر رحيل المثلوثي والتعاقد مع هذا اللاعب

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قرر مسؤولو نادي برئاسة حسين لبيب رحيل التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء فى نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الزمالك استقروا على رحيل حمزة المثلوثي، في نهاية الموسم الجاري، لعدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض بإمكانياته الفنية، وفضل اللاعب في إثبات جدارته منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، في صفقة إنتقال لاعب حر.

ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء للتعاقد مع رجب بكار، ظهير أيمن فريق سيراميكا كليوباترا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويقود حسين لبيب رئيس الزمالك المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا لحسم صفقة رجب بكار ليكون بديلًا لحمزة المثلوثي الذي تم الاستقرار على رحيله.

المصرى اليوم

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