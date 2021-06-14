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«الزراعة» يكشف تفاصيل حصر الأصول «غير المستغلة» للوزراة

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«الزراعة» يكشف تفاصيل حصر الأصول «غير المستغلة» للوزراة «الزراعة» يكشف تفاصيل حصر الأصول «غير المستغلة» للوزراة

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم حصر كل الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية.

وأضاف القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاثنين، أنه بلغ إجمالى ما تم حصره (1500 أصل) بإجمالى أكثر من 282 ألف فدان وحوالى 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات ما بين أصول (غير مستغلة– مؤجرة– متعدى عليها) وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني و39 مزرعة للثروة السمكية، والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.

وتابع: «تم طرح 199 مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية بالإضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التي تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الاصول التي تم تعديل القيمة الايجارية لها (15 أصلا) بزيادة إيجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق، وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقعا بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية 14 مليار جنيها».

وأعلن القصير، عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.

المصرى اليوم

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