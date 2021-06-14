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مستشار الرئيس ينصح المواطنين: لا تنتقلوا من درجة حرارة مرتفعة إلى منخفضة والعكس

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مستشار الرئيس ينصح المواطنين: لا تنتقلوا من درجة حرارة مرتفعة إلى منخفضة والعكس مستشار الرئيس ينصح المواطنين: لا تنتقلوا من درجة حرارة مرتفعة إلى منخفضة والعكس

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نصح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، بعدم الانتقال من درجة حرارة مرتفعة إلى درجة حرارة منخفضة والعكس، مشيرا إلى أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بنزلات البرد الصيفية.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أنه إذا كان الفرد مصاب بحساسية على الصدر أو الربو والنزلة الشعبية المزمنة وانتقل من مكان به درجات حرارة مرتفعة إلى مكان به تكييف ودرجات حرارة منخفضة قد يصاب بأزمة صدرية والتهاب رئوي.

وناشد مستشار الرئيس المواطنين بتفادي الانتقال المفاجئ من درجات حرارة منخفضة إلى مرتفعة بشكل مفاجئ أو العكس؛ كي لا يصابوا بنزلات البرد.

المصرى اليوم

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