★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة بومبارديه العالمية في شحن عربة المونوريل النموذج، استعدادا لاعتمادها وبدء عملية تصنيع الوحدات كاملة بمصر مع قرب التشغيل الرسمي في مايو 2021.

جدير بالذكر أن مشروعي المونوريل ييلغ طوله 98 كم، الأول العاصمة الإدارية الجديدة- مدينة نصر يبلغ طوله 56،5 كيلومتر و22 محطة، وسيتم افتتاح المرحلة الاولي في مايو 2021 من الاستاد- مسجد المشير، والمرحلة الثانية حتى العاصمة الإدارية في يونيو 2022، والخط الثاني مونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كم و12 محطة، بالإضافة إلى عقود صيانة للمشروعين لمدة 30 سنة.