بالأسماء..«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة العزف على «السمسمية»

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أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين بمسابقة العزف على آلة السمسمية، حيث جائت النتيجة كالتالي:

أولا: الغناء بمصاحبة السمسمية لعملين غنائيين الأول من فنون الضمة التراثية والثاني من فنون السمسمية، لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد:

الغناء (من 2 -3 مغنيين) + آلة سمسمية + آلة إيقاع – مع إمكانية وجود مؤدي للرقص التراثي المرتبط بفن السمسمية.

- المركز الأول وتبلغ قيمة الجائزة 10000 ج لفرقة صحبة سمسمية المكونة من كل من محمد مجدي محمود إبراهيم: 2000ج، وكريم رجب أحمد على عبدالله: 2000ج، ومحمود أحمد محمد عبدالموجود: 2000ج، ومحمد العربي محمد موسى دياب: 2000ج، وخالد محمد محمد حسن شبكي: 2000ج

- المركز الثاني وتبلغ قيمتها 8000 جنيه، لفرقة أمواج، والمكونة مم إيمان محمد أحمد أحمد حدو: 1600ج، ومحمود طه حسن مشمش: 1600ج، وآية محمد على مرسي عباس: 1600ج، وسالي محمد حسني محمد السيد الخياط: 1600ج، وسجود صابر محمد أحمد إبراهيم: 1600ج.

- المركز الثالث وتبلغ قيمتها 5000 ج، لفرقة شباب بورسعيد، والمكونة من محمد على عبدالقادر زيادة: 1250ج، ومحمد إسماعيل عبادي إسماعيل: 1250ج، ومحمود حسن حسن جلبي حسين: 1250ج، ومحمد محمد يوسف إسماعيل: 1250ج.

ثانيًا: العزف المنفرد على السمسمية للكبار (18 سنة) لمقطوعتين، الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).

- المركز الأول فاز به:، أحمد حسن حسن يوسف عشري 7000 ج

- وفاز بالمركز الثاني: علام جابر علام عبداللطيف 5000 ج.

- اما المركز الثالث فقد حصل عليه: كمال محمد السيد محمد الروبي3000 ج.

ثالثًا: العزف المنفرد على السمسمية للبراعم (من 8 -17 سنة) لمقطوعتين، الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).

- وفاز بالمركز الأول عبدالله على السيد على 5000 ج.

- وحصل على المركز الثاني: أحمد محمد فتحي خليل محمد 3000 ج

- اما المركز الثالث فقد حجبت حائزته المقدرة بـ 2000 ج