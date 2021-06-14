أخبار عاجلة

اليوم.. ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة -
يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة» -
العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة -
بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان -
رئيس النادى الأهلى فى مجلس الشيوخ (تفاصيل) -
مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة -
وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب» التعاون في إطار مبادرات شبابنا بالخارج -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء..«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة العزف على «السمسمية»

Print
بالأسماء..«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة العزف على «السمسمية» بالأسماء..«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة العزف على «السمسمية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين بمسابقة العزف على آلة السمسمية، حيث جائت النتيجة كالتالي:

أولا: الغناء بمصاحبة السمسمية لعملين غنائيين الأول من فنون الضمة التراثية والثاني من فنون السمسمية، لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد:

الغناء (من 2 -3 مغنيين) + آلة سمسمية + آلة إيقاع – مع إمكانية وجود مؤدي للرقص التراثي المرتبط بفن السمسمية.

- المركز الأول وتبلغ قيمة الجائزة 10000 ج لفرقة صحبة سمسمية المكونة من كل من محمد مجدي محمود إبراهيم: 2000ج، وكريم رجب أحمد على عبدالله: 2000ج، ومحمود أحمد محمد عبدالموجود: 2000ج، ومحمد العربي محمد موسى دياب: 2000ج، وخالد محمد محمد حسن شبكي: 2000ج

- المركز الثاني وتبلغ قيمتها 8000 جنيه، لفرقة أمواج، والمكونة مم إيمان محمد أحمد أحمد حدو: 1600ج، ومحمود طه حسن مشمش: 1600ج، وآية محمد على مرسي عباس: 1600ج، وسالي محمد حسني محمد السيد الخياط: 1600ج، وسجود صابر محمد أحمد إبراهيم: 1600ج.

- المركز الثالث وتبلغ قيمتها 5000 ج، لفرقة شباب بورسعيد، والمكونة من محمد على عبدالقادر زيادة: 1250ج، ومحمد إسماعيل عبادي إسماعيل: 1250ج، ومحمود حسن حسن جلبي حسين: 1250ج، ومحمد محمد يوسف إسماعيل: 1250ج.

ثانيًا: العزف المنفرد على السمسمية للكبار (18 سنة) لمقطوعتين، الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).

- المركز الأول فاز به:، أحمد حسن حسن يوسف عشري 7000 ج

- وفاز بالمركز الثاني: علام جابر علام عبداللطيف 5000 ج.

- اما المركز الثالث فقد حصل عليه: كمال محمد السيد محمد الروبي3000 ج.

ثالثًا: العزف المنفرد على السمسمية للبراعم (من 8 -17 سنة) لمقطوعتين، الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).

- وفاز بالمركز الأول عبدالله على السيد على 5000 ج.

- وحصل على المركز الثاني: أحمد محمد فتحي خليل محمد 3000 ج

- اما المركز الثالث فقد حجبت حائزته المقدرة بـ 2000 ج

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

اليوم.. ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة»

يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة»

العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة

العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة

بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان

بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان