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مران الإسماعيلي.. التدريب على مجموعتين.. وجلسة جلال مع «مارسيلو» وصادق

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مران الإسماعيلي.. التدريب على مجموعتين.. وجلسة جلال مع «مارسيلو» وصادق مران الإسماعيلي.. التدريب على مجموعتين.. وجلسة جلال مع «مارسيلو» وصادق

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعلي، التدريبات مساء اليوم الإثنين، على مجموعتين، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة.

تدربت المجموعة الأولى في الخامسة مساء، وضمت كلا من محمد حسن، حسين السيد، محمد صادق، محمد بيومي، مصطفى فارس، محمد نصر، محمد سليمان، محمد الضرف، مدحت فقوسه، زياد طارق، مروان شوقي، محمد إيهاب، إبراهيم حسن.

حرص إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، على عقد جلسة مع محمد صادق وحسين السيد، قبل بداية المران، كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف على طه، عضو الجهاز الفنى، في حين خاض عمر هنيدي ومحمد مصيلحي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

وتم تصعيد عبدالله جمال حارس مرمى 2003 للتدريب مع الفريق الأول، وقبل نهاية المران تم عمل تقسيمة في وسط الملعب، أوقفها الجهاز الفني أكثر من مرة، لتصحيح أخطاء اللاعبين.

بينما تدربت المجموعة الثانية في السادسة والنصف مساء، وضمت كلا من محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي، أحمد مدبولي، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، أري بابل، مروان الصحراوي، محمد الشامي، عماد حمدي، محمود دونجا، عبدالله جمعه، كاستيلو، محمد عادل، أحمد مصطفي، محمد عمار، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد عبدالسميع، مصطفى الزناري، باهر المحمدي، شيلونجو.

وقاد حمد إبراهيم، المدرب العام تدريبات المدافعين، كما قاد على طه تدريبات لاعبي خط الوسط،، وإيهاب جلال تدريبات المهاجين.

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة، الخميس المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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