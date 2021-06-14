غدًا.. افتتاح أول 3 مكاتب بريد متطورة «شهر عقاري ومرور وأحوال مدنية» في القليوبية

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يفتتح نائب وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري غدا الثلاثاء الساعة 11صباحا عدد من مكاتب البريد الجديدة والمتطورة بمدينة طوخ.

وقال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الإتصالات بالبرلمان أنه سيتم إفتتاح ثلاث مكاتب بريد جديدة في قرى ميت كنانة وشبرا هارس وقرقشندة.

أضاف أن المكاتب الجديدة المزمع إفتتاحها هي أول مكاتب بريد في قرى القليوبية تنطبق عليها تنفيذ التحول الرقمى كاملة حيث ستقدم خدمات البريد التكنولوجيا البريدية وهى «شهر عقارى- خدمات مرورية- أحوال مدنية» بالإضافة إلى تركيب ماكينات الصراف الألى لكل مكتب من المكاتب الثلاثة.

كانت الهيئة القومية للبريد استجابت لتوصيات لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة أحمد بدوى لتشغيل 50 سيارة خدمات بريدية تيسيرًا على أصحاب المعاشات وكبار السن وتركيب 350 ماكينة الصراف الآلي لخدمة الموظفين والعاملين بالدولة والتأكيد على تغطية الطرق الجديدة وجميع المناطق والقري المختلفة بمحطات تقوية لشبكات المحمول الأربعة.