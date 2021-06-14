حسين زين يلتقى رؤساء القنوات الإقليمية بالوطنية للإعلام

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التقى اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام برؤساء القنوات الإقليمية بحضور نائلة فاروق المشرف على القطاع. وفى بداية اللقاء أكد حسين زين أهمية الدور الإعلامي التنموى الذي تلعبه القنوات الإقليمية في أقاليم مصر، الذى يحتاج إلى تفعيل برؤى وأفكار جديدة لتطوير الرسالة الإعلامية للقنوات الإقليمية بما يحقق الهدف المرجو منها مع تحقيق نسب مشاهده عالية لتلك القنوات وتحقيق موارد مالية إلى جانب ما تتحمله الهيئة لتمكنها من مواصله دورها.

استمع حسين زين إلى وجهات نظرهم والمشاكل التي يواجهونها وماهى رؤهم والأفكار لحل المشكلات. وفى ذات السياق اطلعهم على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل استمرارية العمل الإعلامى وتطويره ومعالجة المشاكل المتراكمة على مدار السنوات السابقة والاحتياجات المالية اللازمة لذلك التي تتجاوز بكثير الموارد المالية المتاحة حاليا مما يسبب فجوة كبيرة بين الموارد والالتزامات الملقاه على عاتق الهيئة والجهود المضنية لسد الفجوة، وكذلك ما يتم من دراسة لمعالجة مشاكل الأجور في ضوء صدور فتاوى قانونية وأحكام من مجلس الدولة بشأن الأجور لايجاد الحلول القانونية بما لا يؤثر على دخول العاملين بالهيئة وتحقيق العدالة في توزيع الأجور وربطها بالأداء الفعلى للعمل وفقا لمعايير وضوابط قانونية تطبق على جميع العاملين بالهيئة.

فى نهاية الاجتماع طلب زين من رؤساء القنوات وضع الخطط والأفكار والمقترحات التي من شأنها تفعيل دور القنوات الإقليمية بما يخدم الإقليم الموجود به كل قناة وخلق مساحات للتعاون مع الجهات المعنية لكل إقليم وتعظيم التعاون المشترك بما يحقق عائد على كل الأطراف وبما ينعكس على العاملين بالقنوات لتحقيق مزايا إضافية لهم، وأن هذا هو الدور الحقيقى الذي ينبغى أن تعمل على تحقيقه القنوات الإقليمية بما يفرض وجودها على الساحة.