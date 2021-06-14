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استشاري تغذية يكشف أسباب زيادة الوزن

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استشاري تغذية يكشف أسباب زيادة الوزن استشاري تغذية يكشف أسباب زيادة الوزن

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كشف الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى التغذية العلاجية، الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن نمط التغذية في تغير وأصبح أقرب للنمط الأمريكي، وكذلك المياه الغازية تؤدي للسمنة، بالإضافة إلى عدم انتظام مواعيد الطعام.

وأشار «غزالي»، خلال لقاء خاص ببرنامج «حكاية أكلة» المذاع عبر فضائية «دريم»، إلى أن نسبة استهلاك السكر في مصر ارتفعت الفترة الحالية عن السابق؛ مما أدى إلى زيادة الوزن، والإصابة بمرض السكر، مشددا على أهمية شرب المياه بكميات كبيرة، والالتزام بالعادات الصحية السليمة، منوها بأنه لا يجب تناول الطعام بصورة سريعة أو أثناء ممارسة عمل ما.

وأضاف استشارى التغذية العلاجية، أن مريض السمنة يعانى من شهية عالية في تناول الطعام، ومن ثم يزداد حجم في جسمه، موضحا أنهم يعطون لمريض السمنة نباتات تقلل الشهية، وتشعره بالشبع، معلقا: «نحن ضد الحرمان من الطعام في المنظومة».

المصرى اليوم

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