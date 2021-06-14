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ضبط 5.6 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع دون ترخيص في الإسكندرية (صور)

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شنّت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث ، حملات على نطاق الإدارة الاثنين، أسفرت عن ضبط مخللات فاسدة داخل مصنع دون ترخيص في الإسكندرية.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات تأتي في اطار تشديد الرقابة على مصانع التصنيع الغذائى والسلع مجهولة المصدر حماية لصحة المواطنين، حيث تم ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص وحيازته كميات من المخلل مجهول المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وأوضح أنه تم التحفظ على 34 برميل زنة البرميل الواحد 150 كجم أنواع مختلفة، لفت وجزر وفلفل سليم وفلفل مهروس، بإجمالي وزن 5100 كجم، كما تم تحرير محضر حيازة وراك وصدور دواجن منتهية الصلاحية داخل إحدى مصانع الصناعات الغذائية، وتم التحفظ على 500 كجم.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط 5.6 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)
ضبط 5.6 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)
ضبط 5.6 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع دون ترخيص فى الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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