المؤبد لـ حداد قتل عامل في بنها

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قضت محمكة جنايات بنها بالسجن المؤبد على«ا ع ا» حداد في بنها كان هاربا وتم ضبطه في واقعة قتل عامل بمساعدة آخرين تم حبسهما في نفس الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر بريقع رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق وسامح أحمد عبدالوهاب وبحضور كريم سعد الشيخ وكيل النيابة وأمانة سر محمد الخضرى,

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم المضبوط عقد العزم بالتعاون مع متهمين آخرين على التخلص من المجنى عليه ويدعى «محمد م م» وأعدا لذلك «سلاح أبيض»، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليه وانهال المتهم الأول بالواقعة بالطعنات بأماكن متفرقة بجسد المجنى عليه بالسلاح الأبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهمين الثانى والثالث- «محبوسين مسبقا» بمسرح الجريمة.

وتابعت المحكمة أن المتهم أحرز سلاح أبيض «خنجر» كما أن المتهمين اعترفوا مسبقا بارتكاب الجريمة وأدلوا عن أماكن إخفاء المتهم إلى أن تم ضبطه وإحالته للمحاكمة فقضطت المحكمة بحكمها السابق.