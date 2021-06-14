أخبار عاجلة

اليوم.. ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة -
يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة» -
العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة -
بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان -
رئيس النادى الأهلى فى مجلس الشيوخ (تفاصيل) -
مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة -
وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب» التعاون في إطار مبادرات شبابنا بالخارج -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على خطة منطقة القليوبية لكرة القدم فى الصيف

Print
تعرف على خطة منطقة القليوبية لكرة القدم فى الصيف تعرف على خطة منطقة القليوبية لكرة القدم فى الصيف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت منطقة القليوبية لكرة القدم في بيان لها أنه تقرر تنفيذ نشاط صيفى خلال شهري يوليو وأغسطس في مسابقات كرة الصالات باشتراك رمزي وكرة القدم للناشئين بدون اشتراك مواليد 2001/2003/2005/2006 وكرة القدم للبراعم بدون اشتراك مواليد 2007/2008/2009/2010/2011 وكرة القدم النسائية .

جدير بالذكر أن المنطقة أعلنت بأنه متاح المشاركة لمراكز الشباب والأندية الاعضاء وغير الأعضاء في المنطقة وجميع المسابقات بدون رسوم ماعدا كرة الصالات وتتحمل الأندية التي تقام عليها المباريات إيجار سيارة الاسعاف في مرحلة الناشئين والبراعم وفقا لما تحدده المنطقة فيما عدا ذلك تتكلف المنطقة أجور الحكام .

وذلك وفقا لعدد من الشروط واستمارة المشاركة والأوراق المطلوبة وكافة التفاصيل متاحه لدى الأخصائيين الرياضيين بمراكز الشباب علما بأنه اخر موعد لارسال الرغبات يوم ٢٠٢١/٦/٢٥ .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

اليوم.. ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة»

يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة»

العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة

العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة

بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان

بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان