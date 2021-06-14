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3,8 مليار جنيه ارباح ايسترن كومباني بين يوليو الي مارس الماضي

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3,8 مليار جنيه ارباح ايسترن كومباني بين يوليو الي مارس الماضي 3,8 مليار جنيه ارباح ايسترن كومباني بين يوليو الي مارس الماضي

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نفت شركة الشرقية ايسترن كومباني، ما تم نشره بعنوان "الشرقية للدخان تدرس إصدار محفظة توريق سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل توسعاتها".

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، إنها لم تتواصل مع أيّ جهة بخصوص هذا الشأن، ولم تتم مناقشة هذا الأمر سواء داخلياً أو خارجياً، ولا تعلم مصدر تلك المعلومات التي تم تداولها بالصحف.

وحققت شركة الشرقية ايسترن كومباني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

المصرى اليوم

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