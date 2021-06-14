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وزيرة التجارة السعودي : القطاع الخاص شريك اساسي لدعم مستويات التجارة البينية

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وزيرة التجارة السعودي : القطاع الخاص شريك اساسي لدعم مستويات التجارة البينية وزيرة التجارة السعودي : القطاع الخاص شريك اساسي لدعم مستويات التجارة البينية

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أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي ان والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة في كافة المجالات وعلي مختلف الاصعدة، مشيرا الي اهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة .

واشار خلال اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية المشتركة بالقاهرة الي اهمية تعميق التعاون بين حكومتي البلدين بتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية امام دوائر الاعمال بمصر والمملكة العربية السعودية.

واعرب القصبي عن ثقته في مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك في تعميق التعاون الاقتصادي وترجمة كافة المبادرات الي مشروعات ملموسة مبنية علي تكافؤ الفرص وخدمة المصالح المشتركة، مشيرا الي الدور الهام للقطاع الخاص باعتباره شريك اساسي لدعم مستويات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

المصرى اليوم

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