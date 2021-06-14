مذكرة تفاهم لتطويرالتحول الرقمي في الضرائب (صور)

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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بنجاح في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

قال معيط في بيان إن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أوضح الوزير أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُسهم في استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.

اكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax أن الحكومة بذلت جهودا مُثمرة في بناء نظام رقمى متكامل لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، حيث وقعت شركة SAP LLC مصر مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax، الشركة التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بهدف تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية، والذي يأتي في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة.

أوضح أنه بموجب المذكرة، ستعمل SAP وE-Tax على تطوير فرص التعاون في مجال التحول الرقمي بمصر، بالإضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية، ومقدمى خدمة الفاتورة الإلكترونية، وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.

أشاد «رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax» بأهمية الاتفاقية قائلاً «تعمل E-Tax على تقديم الخدمات التكنولوجية المتخصصة ومشروعات التحول الرقمي، والاستشارات التكنولوجية، وتوفير كافة الموارد البشرية ذات الخبرات والخدمات المتخصصة لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية، والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية، والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية .

من جانبها أكدت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة SAP مصر أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا نحو التنمية الشاملة، بل ضرورة، قطعت فيها معظم دول العالم خطوات كبيرة، وتسعى SAP إلى تطويع تقنياتها الحديثة في تقديم أفضل الخدمات في ظل ماتسعى إليه الدولة المصرية نحو تطبيق المنظومة الرقمية في كافة الأعمال، خاصة وأن التعاون بين SAP والحكومة المصرية في مشروع ميكنة الضرائب سيساهم بلا شك في زيادة الحصيلة الضريبية، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة وتوفير طرق سداد أكثر سهولة وآمنًا.

من جهته أشار المهندس خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركـة ETax إلى أن «ETax» تسعى لشراكات مع كيانات عالمية في إطار هدفها المتمثل في استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك استراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة.

أضاف عبدالغني: «ستمنحنا تقنيات SAP مزايا هائلة فيما يتعلق بتطوير القدرات الأساسية لمنظومة العمل الضريبي في مصر، وتحقيق أهدافنا المتمثلة في ال حفاظ على موارد الهيئات الضريبية وزيادة متحصلاتها وكشف حالات الاشتباه في عدم الالتزام، خاصة في ظل اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية