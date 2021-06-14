(بالصور) .. ضبط تهريب كمية من النقد الأجنبي

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تمكنت رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وافاد بيان لمصلحة الجمارك اليوم بانه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من روما تم اشتبه الأستاذ سالم عابد مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية نظرا لقصر المدة بين السفر والعودة ( 20 يوم ) .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ محمد صلاح مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة من الأستاذة أماني عبدالله مأمور التفتيش تحت إشراف سامح زاهر رئيس قسم تفتيش الركاب بحضور الدكتور حسين هيكل و حمدي حافظ لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود مبلغ 169 ألف و600 يورو مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها .

قرر أحمد على مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 85 لسنة 2021 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.