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التأمين الصحي الشامل: ٥٩ وحدة ومركزًا صحيًا و٧ مستشفيات تؤدي الخدمات للمنتفعين بالأقصر

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التأمين الصحي الشامل: ٥٩ وحدة ومركزًا صحيًا و٧ مستشفيات تؤدي الخدمات للمنتفعين بالأقصر التأمين الصحي الشامل: ٥٩ وحدة ومركزًا صحيًا و٧ مستشفيات تؤدي الخدمات للمنتفعين بالأقصر

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قال حسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التي تم التعاقد معها بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، يقدم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، ونرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التي تُتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقى العلاج بأي مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة، موضحًا أن هناك ٥٩ وحدة ومركزًا صحيًا و٧ مستشفيات حتى الآن تؤدي خدمات التأمين الصحي الشامل للمنتفعين بالأقصر.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمقر الهيئة في الأقصر للإطمئنان على جاهزية النظام تمهيدا لإطلاقه يوليو المقبل، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع بعض المنتفعين الذين أبدوا رضاءهم عما يتلقونه من خدمات صحية.

وأوضح أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين تشمل ٢٥٤٥ خدمة طبية تغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

المصرى اليوم

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