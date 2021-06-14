«جمارك الإسكندرية»: الإفراج عن سلع وبضائع وسيارات بـ٦.٨ مليار جنيه في مايو

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة عن مشمول ١٢ ألفًا و٢٠٦ شهادات جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مايو الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وتلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرا رسميا من الإدارة أوضح أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و٤٩٧ مليونًا و٣٨٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات ٥ مليارات و٣٩٣ مليونًا و٢٩٢ ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول ٦ آلاف و٨٥٠ بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضى لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والأعلاف، والمنتجات الزراعية»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٤ ملايين و١٤٦ ألف جنيه، وتحصيل ٦ ملايين و٤٥ ألف جنيه رسوم زيادة وزن ورسوما أخرى لعدد ٨٨١ بيانًا جمركيًا بمعرفة الإدارة العامة للمنافذ.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضى بلغ نحو ٦ مليارات و٨٨٢ مليونًا و٨٦٧ ألف جنيه.