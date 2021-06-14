أمراض جديدة مُدرجة بقائمة «المعفاة من مساهمات التأمين الشامل» (تعرف عليها)

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كشف حسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، عن إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو في القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل وصرف الأدوية.

وقال «صادق» خلال جولته، الإثنين، بمقر فرع الهيئة بالأقصر إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التي تم التعاقد معها بعد اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، يقدم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أنه نرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التي تُتيح للمواطنين حرية الاختيار في تلقى العلاج بأى مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة، موضحًا أن هناك ٥٩ وحدة ومركزًا صحيًا و٧ مستشفيات حتى الآن تؤدى خدمات التأمين الصحى الشامل للمنتفعين بالأقصر.